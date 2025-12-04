薑母鴨配高粱酒駕撞死人 新北女再犯又肇逃檢請求分論併罰

許女肇事撞到人非但未報警求援，反倒開車逃離現場，駛回新北市三重區住處，士林地檢署發現，她曾有酒駕前科，10年內再犯且致人於死，依公共危險等罪嫌將她起訴，並請求分論併罰。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市許姓女子今年2月酒後開車，行經八里區疑因恍神偏移、撞上路邊行走的文姓男子，造成對方多處重創、送醫不治。檢警調查，許女並未留在現場救護，反駕車逃逸返家；士林地檢署發現，她曾有酒駕前科，10年內再犯且致人於死，依公共危險等罪嫌將她起訴，並請求分論併罰，全案將由國民法官共同審理。

起訴書指出，許女先前因酒駕遭判刑4月，於2020年7月確定，依法應於10年內守法，避免再犯。不過，她今年2月2日中午與友人飲用高粱酒及含酒的薑母鴨湯後，仍在傍晚6時許駕駛小客貨車離開聚會地點，沿八里路往市區開去。

廣告 廣告

檢方調查，事發當時下著雨，路面溼滑但無障礙物，視距良好，並無「不能注意」情形。許女卻未保持注意力，車輛向右偏移越過邊線約5秒後，撞上正在路邊步行的文男，釀成致命事故；診斷發現，文男頭部、胸部與小腿多處創傷，最終因創傷性休克身亡。

然而，許女肇事後非但未報警求援，反倒開車逃離現場，駛回新北市三重區住處。直至路人發現倒臥路邊的文男後通報救護，警方循線找到肇事車輛，並在翌日凌晨2時許對許女進行呼氣酒測，濃度為每公升0.07毫克。

檢方認定，許女明知飲酒後注意力、反應能力受影響，仍執意開車上路，且事發後逃逸未救助，行為惡性重大。依刑法「曾犯酒駕再犯致死」、「肇事致死逃逸」罪嫌起訴，請求法院分論併罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

國一重大車禍1死9傷 砂石車司機駕車逃逸

男酒駕撞死人肇逃竟是急著「車震」！ 嘉檢求重刑

男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

獨家》才爆助太子集團幹部入境！藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

