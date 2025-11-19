薑母鴨餐廳為何都是超矮桌椅？內行人揭2關鍵原因 業者這樣說

薑母鴨。（示意圖／報系資料照）

近日氣溫驟降，有不少民眾會吃薑母鴨抵擋寒意。有民眾在社群上詢問，為何薑母鴨餐廳的桌椅普遍都是矮桌椅，有的人還因此不想進去用餐；貼文引發熱烈討論，有內行人揭露，因薑母鴨需要炭火，矮桌可降低危險發生率，而矮桌椅坐下來角度容易壓著胃、產生飽足感，能增加翻桌率。

有民眾在社群平台Threads發文指出，去吃薑母鴨時，注意到桌椅高度都明顯低於一般餐廳，好奇為何薑母鴨餐廳要用這種矮桌椅，明明比較不舒服。貼文一出，吸引許多網友分享個人見解，「就是讓你的肚子去壓縮不要讓客人坐長久的時間，這樣翻桌率會變高」、「我每次看到這種矮桌，我就不想進去，因為我坐不久」、「容易飽翻桌率才快」、「不只薑母鴨，羊肉爐也都這樣耶」。

留言中有內行人透露，吃薑母鴨會有炭火保溫，炭火擺在較低的位置可以減少危險發生率；而客人坐矮桌椅的角度剛好壓著胃，容易產生飽足感，進而讓餐廳增加翻桌率，羊肉爐餐廳也是類似概念。除了這兩種鍋物料理，百元小火鍋店或熱炒店也是常使用矮桌椅。

據《中視新聞》報導，業者回應使用矮桌椅的原因，主要是更換炭火過程有一定危險，桌子過高不方便，又可能弄髒桌上食物，因此矮桌可將熱湯及炭火放置較低位置，換炭火更方便也能降低客人被燙傷的風險。

