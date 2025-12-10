薑母鴨「喝湯V.S.吃肉」掀戰！內行揭美味1關鍵

生活中心／王靖慈報導

每當天氣變冷，熱呼呼的薑母鴨就成了熱門美食的首選，許多民眾會吃薑母鴨補補身，抵擋寒冷。一位女網友近日提到自己每次去吃薑母鴨時，「從來不吃鴨肉」。沒想到這篇貼文一出，隨即在網路上引發共鳴，吸引網友們熱烈討論。









原PO稱自己吃薑母鴨「從來不吃鴨肉」，貼文吸引網友兩派激烈爭論。（示意圖／民視新聞資料照）

一位女網友6日在社群平台Threads分享自己特殊的飲食習慣，她提到自己去吃薑母鴨時，但從來不吃薑母鴨的「鴨肉」，並好奇向網友提問：「有人跟我一樣吃薑母鴨從來不吃薑母鴨的肉嗎？」，沒想到貼文衝破15萬次瀏覽，出現網友兩派聲音討論。

網友認同湯才是重點。（圖／翻攝自Threads）

留言區一部分網友超認同原PO，紛紛+1表示：「湯才是重點」、「肉很柴，都吃鴨肉丸」、「都喝湯跟菜料而已」、「我也不吃鴨肉，我以為沒人跟我一樣」、「我都吃薑」、「吃什麼肉，薑母鴨店是用來喝酒的」，還有網友驚訝表示：「薑母鴨的肉可以吃？！」，許多網友因為鴨肉的口感偏柴，感覺吃起來都是骨頭，因而選擇改吃薑母雞來取代，而懂吃的內行網友也解釋，薑母鴨的鴨肉必須經過足夠長時間的燉煮，口感才會變得軟嫩；不過另一部分網友則是非常不解，認為這種吃法失去了薑母鴨的精髓，表示：「薑母鴨不吃鴨、羊肉爐不吃羊，我是去幹嘛？」、「去吃薑母鴨直接把鴨肉吃爆，還續肉！」、「因為你沒吃到好吃的肉」，並把私藏口袋名單推薦給原PO。





