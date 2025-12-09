薑母鴨「肉又老又柴」 一票年輕人喊不吃 老饕曝美味秘訣

冬天不少人會吃薑母鴨暖身，但近日不少網友說，薑母鴨裡的鴨肉又老又柴，根本不好吃，約吃薑母鴨實際上是去吃配料、喝湯的，不過有老饕透露，鴨肉會越煮越軟嫩，覺得鴨肉又老又柴的人，應該是燉煮時間不夠造成的，上桌應該先吃配料、青菜，這段時間鴨肉自然會煮透、煮軟。

一名女網友近日在Threads表示，她去吃薑母鴨的時候，從來都不吃鍋子裡面的鴨肉，好奇有沒有人跟她一樣，結果引起不少網友共鳴，紛紛留言喊「鴨肉超柴，我都吃鴨肉丸」、「沒錯，我都是去喝湯的」、「+1，鴨肉超難咬，不知道為什麼這麼多人愛吃」、「超級硬梆梆，完全吃不懂鴨肉的我路過」。

不過有內行人分享，「不要太心急，鴨肉要花時間燉煮才會煮爛」、「這代表妳一坐下就想吃肉，應該先吃別的東西，最後再吃肉」、「怎麼這麼多人不懂吃鴨肉的方法，薑母鴨的肉要煮到最後才會嫩」、「上桌先吃配料、青菜、麵線，這段時間剛好能把鴨肉煮爛，記得不要太心急」。

此外，多數薑母鴨店只在冬天營業，過去就有網友好奇，這麼長的休業時間老闆跟員工都在幹嘛，有業者透露，雖然冬天以外的時間沒有營業，但還是會依照勞基法發放薪資給員工，確保冬天到來時有人手上班，休假期間不論員工想幹嘛都不會管，就算員工要去兼職也沒關係。

