薑母鴨一餐破千大卡！營養師曝「4招」：這樣吃更營養

生活中心／張尚辰報導

薑母鴨和羊肉爐都是不少民眾在冬天用來暖身進補的首選之一。（圖／資料照）

這幾天受到東北季風及強冷空氣南下影響，天氣越來越冷，天冷時就有不少民眾想吃薑母鴨和羊肉爐暖暖胃。不過，這些美食的熱量其實並不低，營養師余朱青表示，一餐薑母鴨的熱量可能就超過1000大卡，且鈉含量也高達2700毫克，建議民眾適量攝取，以免水腫或發福。

余朱青在臉書發文分析薑母鴨熱量，建議民眾食用時，「鴨肉去油去皮，健康加分」；上桌前可以先喝湯增加飽足感，避免越煮越鹹，攝取過多鈉含量。

麻油麵線中的麻油應適量添加，還可以搭配地瓜、芋頭、南瓜或玉米當作主食，補充更多的膳食纖維。另外，吃鍋時可以多選擇蔬菜或是原型食物來代替火鍋料，這樣不僅熱量低，營養價值也比較高。

至於有民眾好奇，「薑『母鴨』」一定都是母的嗎？對此，余朱青解釋這是誤會，其實薑母鴨的名稱來自老薑（俗稱薑母），而搭配的鴨肉通常選用公鴨，因為肉質較硬，更適合久煮。

也有傳聞說「鴨肉有毒」，對此余朱青說，「鴨肉並沒有毒啦！中醫認為鴨肉屬涼性，虛寒或過敏體質、容易拉肚子的人需謹慎食用。但對一般人來說，鴨肉是低脂高蛋白的好食材，還富含鐵、維生素A和B群，非常適合全家共享」。

