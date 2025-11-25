薑母鴨「1個冬天賺百萬」？ 過來人曝辛酸：每天工作14小時
接近年底，氣溫驟降，週四更有可能下探到15度，不少民眾會選擇在天冷的日子吃上一鍋熱騰騰的薑母鴨，不過，就有網友好奇，薑母鴨一鍋的價格不高，每年又只在天氣冷的時候賣，「真的賺得到錢嗎？」貼文一出引發網友熱議，還有內行人表示，「超賺錢，不過冬天這半年也是真的很忙很累」、「冬天一天工作10小時以上，超過12小時也是稀鬆平常」。
原PO在Threads發文分享，「薑母鴨一份不會到很貴，每年又只賣冷的時候，真的賺得到錢嗎？」貼文留言區許多網友回覆，「一鍋薑母鴨就5.6塊鴨肉起碼賣400以上再加菜跟飲料還不好賺啊？」、「賺幾個月就打趴外面的上班族，之前聽某家老闆說只賺冬天年收賺百萬起跳，但夏天如果開是賠錢的....」、「超賺錢，賣薑母鴨的半年休息半年撈金，但冬天這半年他們是真的很忙很累」
還有內行人分享在薑母鴨店工作的辛酸，「天氣冷時，下午6點到10點，內用保持35桌以上，外帶5點到10點保持5到8個排隊，我曾經從（下午）4:50上班到凌晨1點才坐到椅子，常常一堆等太久的客人罵罵咧咧離開」。
留言也釣出老闆現身說法，他表示，一年生意好的時候只有2、3個月，但是夏天房租還是要給，所以並沒有大家想像中好賺，而且員工下班後，還要獨自整理2、3個小時以上。冬天一天工作10小時以上，超過12小時是稀鬆平常，更不用說立冬或是寒流來襲，每天工作14小時起跳。
不過也有網友吐槽，薑母鴨店家「賣1份高麗菜賺5顆的錢」、「一份400不到的薑母鴨吃到的只有骨頭，約朋友吃不飽，只能一直點菜又加肉」、「配料+飲料+酒，薛翻！」，對此，老闆也透露，火鍋類的店基本都是賺配料錢，而配料就看「各店家良心」。
（封面圖／東森新聞）
