薑發芽可吃！食藥署：放到爛恐含2B類致癌物「黃樟素」

食品藥物管理署指出，腐爛的薑可能產生黃樟素，被國際癌症研究機構列為第2B類可能致癌物質，不建議民眾食用。相較之下，薑發芽並不會產生有毒物質，薑本身及長出的芽薑都可以安全食用。

許多民眾習慣在天冷時煮薑茶驅寒，但薑買回家後常因用不完而發芽，引發能否繼續食用的疑慮。食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」說明，發芽過程雖會消耗部分營養物質，降低營養價值，因此建議趁新鮮時享用。

國際癌症研究機構所定義的第2B類物質，意指有可能是人體致癌物，但在動物實驗中發現的致癌性證據不夠充分，對人體的致癌性證據也有限。黃樟素正是屬於此類物質，當薑腐爛時可能會產生。

薑是台灣料理中的重要食材，具有提味去腥、健胃散寒、促進血液循環等功效。農糧署曾在臉書粉專說明，依採收成熟度不同，薑可分為嫩薑、粉薑、老薑三種，各有不同的保存方式。

辣度最低、纖維細緻的嫩薑，因表皮較為嬌嫩，建議用保鮮膜包覆後冷藏保存。（圖／Photo AC）

辣度最低、纖維細緻的嫩薑，因表皮較為嬌嫩，建議用保鮮膜包覆後冷藏保存。常用於料理爆香的粉薑，若使用頻率高可採用嫩薑的保存方式，若購買量較多則可去皮後切片或切絲冷凍，料理前直接取需要用量下鍋即可。

食補料理中常見的老薑，因纖維粗且耐保存，購買後只需刷去表面沙土，放置於陰涼通風處即可。農糧署提醒，不論是哪種薑都要把握最佳賞味時機，盡早使用以避免發芽後風味及營養流失。

