薑絲魚片湯「清澈」有秘訣 國宴主廚教煮 魚片嫩又不腥

天氣逐漸轉冷，回家喝上一碗熱騰騰的湯，既暖胃又暖心。國宴主廚溫國智分享獨門的薑絲魚片湯做法，只要作對步驟，掌握魚片先汆燙、「滾而不沸」的火侯等步驟，就能煮出一碗魚肉嫩滑、湯頭清澈又鮮美的熱湯。

國宴主廚溫國智在臉書粉專指出，薑絲魚片湯準備材料相當簡單，只要魚片、薑絲、米酒、蔥花、九層塔與少許鹽巴即可。他提醒，魚片若是無刺，切塊時要注意厚度，不能切太薄，避免下鍋後煮散掉。

溫國智分享煮法，提醒魚片一定要先汆燙，之後保持「滾而不沸」的方式烹煮，口感才會鮮嫩，湯頭也能保持清澈。以下為步驟：

1.魚片先小火汆燙，去除表面腥味，水滾後30秒撈起。

2.將鍋子清洗乾淨，倒入約600cc水，用小火加熱後放入薑絲。

3.水稍滾後加入魚片，並放入些許米酒、一小匙鹽。

4.持續以「滾而不沸」的狀態煮約10分鐘，讓魚片慢慢泡熟。

5.10分鐘一到把火力加大，加入九層塔、蔥花後就可出鍋。

溫國智指出，合格的薑絲魚片湯，湯頭應是清澈狀態，用上述步驟就能煮出，味道還非常鮮美。他表示，九層塔除了能去腥，也能為湯增添香氣與層次感；薑絲微辣的刺激感則能在寒冷冬日讓身體迅速暖起來。

