薑茶暖身促循環 一種人不宜食用

天氣冷，不少人都會喝薑茶，或是利用薑來入菜，但不少人也會疑惑，真的對健康有幫助嗎？現在就有研究證實，薑除了能溫暖身體，也是啟動代謝的關鍵，重點在於裡頭的"脂聯素"，它能代謝掉身體脂肪、幫助抗發炎，寒冷時也能驅趕寒氣，不過醫師提醒，平時有在服用抗凝血劑的病人，或是空腹時想要食用，都該要多加留心，避免造成反效果。

來杯熱呼呼薑茶，對天冷血液循環不好、容易手腳冰冷的人，是暖身子的最佳良伴。

台北榮總遺傳優生科主任 張家銘：「薑的確對身體有很多好處，除了說感覺暖之外，因為它薑裡面有一些成分，像什麼薑醇、薑辣素，這些東西，它會刺激讓你那個血管放鬆，促進血流，那個血液循環。」

營養師 李婉萍：「對於我們的抗自由基，保護力都非常地好，那我們在臨床上就是我都會建議，譬如說，像胃食道逆流的朋友，他常容易有腸胃不舒服，或是有時候像這個癌症的朋友，或是孕婦會有噁心、嘔吐的時候，薑對於腸胃是很好的調理。」

吃薑的好處，可能遠比想像的多！在2025年，刊登在國際期刊的研究中，分析36個臨床試驗，超過1800位受試者，結果發現，每天補充薑，腰圍平均減少0.65公分、體脂百分比平均下降1.49%，而關鍵就在「脂聯素」。

台北榮總遺傳優生科主任 張家銘：「讓脂肪分解的東西叫脂聯素，它會上升，就是吃了薑，脂聯素上升之後，幫我把身上的一些脂肪，幫它代謝掉，所以腹圍會變小，如果說肚子變小之後，連帶的下面，它下游身上一些負面影響，包含譬如說，全身慢性發炎都會改善。」

聽起來像是萬靈丹，不只感冒，能趕走涼意，也能顧胃，入菜又方便，是不少人緩解不適的好選擇，但並不是每個人都適用。

中醫師 陳潮宗：「身體在發炎很嚴重的時候，喉嚨痛、發燒的時候，這個時候就不要用太多的薑，但如果說是因為天氣受寒，譬如淋雨了以後，身體非常寒冷，但是他沒有喉嚨痛，那這時候我們用薑，是可以改善驅寒的作用。」

台北榮總遺傳優生科主任 張家銘：「腸胃比較敏感的(人)，他可能空腹吃薑可能會反胃，有在吃抗凝血劑(的病人)，因為薑可能會增加一些凝血的傾向，一點點而已，很輕微，一般來說像我們吃薑茶，大概切個三片，這樣子其實那個量，就會有那個效果。」

簡單步驟就能驅寒暖胃，"薑"不只暖身子，也是調整代謝節奏的重要角色。

