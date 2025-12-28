薑茶、紅米糕到花布 動物園動物們「保暖」很有戲

寒流一來，不只人類忙著進補、添衣，台北市立動物園的動物們也同步啟動「食衣住行」全套禦寒模式：從薑茶、紅米糕補身，到地熱水盆泡湯，甚至披上花布比美，熱帶雨林區的冬天，暖得很有戲。

近日氣溫驟降、濕冷感明顯，台北市立動物園也迎來入冬以來最有感的低溫。為了讓園區動物能舒適度過寒冬，動物園早已逐步啟動多項禦寒措施。

熱帶雨林區區長蔡昀陵受訪時表示，動物園的「保暖大作戰」可從「食、衣、住、行」來看，首要就是飲食調整。蔡昀陵指出，冬季動物所需熱量增加，園方會適度提高食物份量，特別是草食性動物，如斑馬、牛科及長頸鹿動物等，讓牠們有足夠能量度過寒冬。此外，也會加入一些「冬季限定」的暖身食材。蔡昀陵：『(原音)我們會泡有薑茶給就是靈長類吃，例如像是台灣獼猴那或者是說黑猩猩、狒狒等等，那或者是說，然後會做紅米糕給他們，裡面也會放一些薑母粉進去。那我們先從10月開始就在做這件事情，因為就是今年冬天相對下來就是比較晚一點點，那所以就是陸陸續續慢慢加。』

在居住環境方面，動物園也提供空調、地熱等設備。蔡昀陵笑說，水豚常被認為愛泡溫泉，園內地熱區上方會放置水盆，讓水溫維持溫熱，寒冷時水豚也特別喜歡泡進去取暖。

至於「穿著」，不少動物會自然換上較厚的冬毛，而靈長類則有更多「時尚選擇」。園方提供花布，讓紅毛猩猩與黑猩猩自由使用，牠們會披在肩上、包在頭上，各有偏好，甚至因為喜歡同一塊布而起爭執。蔡昀陵：『(原音)那他們就會像是採茶姑娘一樣，就是包在自己的頭上，或者是披在自己的肩膀，然後就是每一隻喜歡的顏色又不一樣，然後有時候他們喜歡的是同樣顏色的話，他們會吵架，都要同一塊這樣。』

此外，麻布袋也是動物們的保暖好幫手，有的動物則會把麻布袋拖進窩裡當床。狐猴在冬天更會出現「感情升溫」的畫面，平時愛吵架，天冷時卻會抱在一起取暖。



狐猴在冬天更會出現「感情升溫」的畫面，平時愛吵架，天冷時卻會抱在一起取暖。(北市動物園提供)

不過，也有不怕冷的動物。像是大貓熊，冬天反而特別活躍，經常跑到戶外活動；夏天則因怕熱，多半待在有空調的室內。

蔡昀陵也提到，氣溫忽冷忽熱對照養工作是一大挑戰。以鱷魚為例，冬天牠們幾乎無法進食，若誤餵食，食物可能無法消化，因此保育員必須密切觀察動物行為，精準掌握溫度與餵食時機，才能確保動物健康過冬。(編輯：宋皖媛)

