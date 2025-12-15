薑餅屋大賽開跑！優勝最高可得5萬元 打造烘培人才職涯跳板

大倉久和大飯店攜手學界舉辦「2025 薑餅屋創意大賽」，提供全台高中職與大專院校烘焙相關科系學生一個專業競技平台。（圖／大倉久和大飯店）

學生參加大倉久和大飯店舉辦「2025 薑餅屋創意大賽」現場製作的薑餅屋。（圖／大倉久和大飯店）

耶誕腳步即將到來，為深度連結烘焙教育與產業實務，國內餐飲產業攜手學界舉辦「2025 薑餅屋創意大賽」，提供全台高中職與大專院校烘焙相關科系學生一個結合理論、技術與創意的專業競技平台；競賽除了技藝展示，更培育從校園走向職場的實作人才，吸引來自全國各地之烘焙科系學生參與，經由專業烘焙團隊進行評選與指導，遴選出11組學生團隊晉級決選。參賽作品展現學生對結構設計、造型美學的整合能力，也反映新世代學子對烘焙專業的想像力與企圖心。

廣告 廣告

「2025 薑餅屋創意大賽」，參賽學生進行薑餅屋製作。（圖／大倉久和大飯店）

競賽獲選優勝團隊除可獲得獎金與實質獎勵外，第一名團隊更可取得大倉久和大飯店優先錄取資格，畢業後可立即就業，讓學生在畢業後能直接銜接產業現場，落實「學用合一」與「畢業即就業」的教育目標。此一機制不僅提供學生明確的職涯路徑，也讓產業得以提早接觸並培育具潛力的專業新血。主辦單位大倉久和指出，競賽設計重點不在單一技術表現，而是引導學生將所學轉化為可被市場與產業理解的作品，過程中藉由整合創意發想、團隊分工與時間管理，貼近職場的工作模式。

除專業評選外，競賽亦結合公共展示與消費賓客投票機制。（圖／大倉久和大飯店）

參賽作品展現學生對結構設計、造型美學的整合能力。（圖／大倉久和大飯店）

本屆競賽分為高中職組與大專組兩類，分別以「曾有的夢想」與「夢想方舟」為創作主題。學生先完成薑餅屋創作圖稿與理念，經專業審查後進入決選，考驗製作技術、設計思考與表達能力。大專入選團隊為屏東科技大學、弘光科技大學2組、正修科技大學、景文科技大學，高中職組入選團隊包括育達高中2組、蘇澳海事、淡水商工、興大附農、馬偕護專共11組，展現台灣烘焙教育在不同學段的培育成果。決選將於2025年12月25日進行現場簡報與作品展示，並由具產業與專業背景之評審團進行綜合評選，選出各組前三名優秀作品。獲獎學校除了可獲得2萬至5萬的獎金，以及大倉久和館內餐券。

除專業評選外，競賽亦結合公共展示與消費賓客投票機制，除了設置最佳創意獎以及人氣獎，獲選團隊可獲得館內餐券之外，參與投票的賓客也可獲得住宿券及餐券，此舉意在鼓勵顧客與學生作品互動，學生作品藉此接收多元觀點的回饋，充分理解市場審美與消費者感受，賓客也成為支持學子夢想的雙手，共同見證甜點夢想的實現。

大倉久和期盼，透過此類競賽平台，逐步建立學界、產業與社會之間的良性循環，讓年輕烘焙人才在學習階段即具備實務視野，為台灣餐飲與甜點產業持續注入具創意與專業素養的新世代職人。

更多中時新聞網報導

健志帶妻遊非洲拍MV 誕生愛的結晶

南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」

陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場