薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受，爆炸性發言：「你另外一半被Ｘ你可以啊？」
但談到王子，她直言：「我完全不認識啊，我是邊緣人。」人家組團，她連進都沒進去，「而且我進去不到一年，節目就收了。」打趣說自己很忙，才剛參加完同志大遊行，還在宿醉頭痛：「哪有時間關注他們？」
由於小S曾在《小姐不熙娣》節目中問粿粿、范姜彥豐夫妻：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿回答「好像是耶」，節目片段被網友挖出，被封是神預言。派翠克當時也在場，不過他表示：「S姐每個人幾乎都會這樣問，所以命中率應該是很高。」
薔薔平時潑辣敢言，也曾大方分享過情史，被問及如何看待出軌這件事，她說自己當然是不行，但別人的事她不了解，講完突然音量拉大，直說：「這什麼問題，你另外一半被Ｘ你可以啊？」嚇得在場眾人驚呼，記者會匆匆結束。
