薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空

王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」

走秀嘉賓林嘉凌(薔薔)領軍浪犬演繹率性時尚（圖／第二屆萌寵時裝週）

薔薔自招，對不喜歡的東西會表現得很明顯，如果真的聊不下去的來賓，也不會勉強對方，跳過就好：「反正也不是只有一個來賓。」關於網路上的評論，她多少有看，但選擇堅持做自己，還和製作人B2許願，可以邀請許純美、法拉利姐，聊整形、失敗該怎麼補救。」

另一方面，中國大陸社群平台小紅書遭封禁一年，引起一陣討論，王思佳被問到有沒有用小紅書時，表示自己比較少用，還自損「上面這麼多我的事情，我為他們提供多少素材！」兩岸網友都沒這麼團結過。

萌寵好友王思佳首次擔任決戰毛模伸展台評審（圖／第二屆萌寵時裝週）

活動上，薔薔帶著寵物犬走秀，然而卻不是眾人熟知的「栗子」，她解釋，栗子年紀大，後膝蓋不好，現在比較喜歡躺在家裡休息，「他能好好在家陪著我，我就很開心了。」而與薔薔一同走秀的是待領養的柴犬，希望走完秀，狗狗也能被更多人看見。

王思佳此次擔任評審，想起半年多前，手抱兩隻愛犬Snow、Leo出席走秀，她仍記憶猶新，直呼是雙倍的幸福。這個月Leo就來到家裡滿一年了：「他們真的有兄妹臉，我常常帶他們出門的時候，很多人分不出來他們兩隻，所以我今天特別再帶他們回娘家，讓Leo感受一下什麼叫做出道即巔峰。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導