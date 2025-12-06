薔薔主持見來賓無聊內心爆粗口

薔薔、王思佳等人6日擔任第2屆「臺北萌寵時裝週TaiPet Fashion Week」時尚秀評審，薔薔10月加入Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的《小姐不熙娣》，仍在學習主持方式跟其他2人的默契；她錄影後都會問製作人B2有無要改善的地方，「他問我怎麼會沒自信，他說我比想像中的快上手，也有點出我太放，要收的地方比較少」。

她直言，還在花時間適應跟揣摩主持人要具備的功能，「主持跟來賓不一樣，要一直全神貫注，主持一放空就很明顯，這也剛好讓我學點耐心」。自爆有時聽到來賓分享的故事比較無聊，內心就會爆粗口，也會無意識的說「喔喔喔喔」。

她在小紅書看到網友批評她太吵，但她沒放心上，「留言千百種，我不能都隨著他們說法改變，我如果不講話，那我來這裡幹嘛？叫他自己來主持啊」，不客氣的怨懟網友。

她飼養的柴犬「栗子」已高齡15歲，她昨未帶栗子出席活動，而是在主辦的安排下與別的萌寵走秀。談到栗子，薔薔滿眼心疼，「栗子年紀大了，已經躺在家裡沒辦法動，早上也突然不舒服，如果在這裡死掉怎麼辦，我不想給牠生活壓力」。