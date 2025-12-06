薔薔主持《不熙娣》月餘爆粗口 不爽小紅書網友批評太吵

薔薔6日出席臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚秀。（品牌提供）

薔薔10月底加入Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的《小姐不熙娣》，今（6日）擔任第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚秀評審，坦言正在學習主持方式跟其他2位主持人的默契。

她說，自己還在花時間適應跟揣摩主持人要具備的功能，「主持跟來賓不一樣，要一直全神貫注，主持一放空就很明顯，這也剛好讓我學點耐心」。她自爆，有時聽到來賓分享的故事比較無聊，內心會忍不住爆粗口，當下也會無意識的說「喔喔喔喔」，想要快點換下一位來賓。

薔薔也說，她錄影後都會問製作人B2有無要改善的地方，「他問我怎麼會沒自信！他說我比想像中的快習慣，也有點出我太放、收的地方比較少」。

她有在小紅書看到網友批評她太吵，但她未放在心上，「留言千百種，我不能都隨著他們說法改變，我如果不講話，那我來這裡幹嘛？叫他自己來主持啊」，不客氣的怨懟網友。

薔薔飼養的柴犬「栗子」高齡15歲，今未帶栗子出席活動，而是在主辦的安排下與其他萌寵走秀。談到栗子，薔薔滿眼心疼，「栗子年紀大了，已經躺在家裡沒辦法動，早上也突然不舒服，如果在這裡死掉怎麼辦，我不想給牠生活壓力」。

