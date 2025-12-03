薔薔也傻了！法拉利姐擇偶標準超高 不屑百萬約P錢「1千萬才去」

【緯來新聞網】「法拉利姐」張婷婷近年靠直播打賞維生，在街上遇到要合照也得付錢，近期現身薔薔PODCAST節目《薔栗膠》，根本是「一見如故」。張婷婷至今單身，坦言喜歡的對象要有錢、小鮮肉，高標準讓她已習慣一人，自爆曾在有男子開價100萬元約炮，但她卻果斷拒絕，稱若給1000萬才願意。

薔薔（左圖）不時驚訝張婷婷（右圖）發言。（圖／翻攝薔薔臉書）

張婷婷從不接受網友約炮的邀約，然後現在連曖昧對象都沒有「可遇不可求，因為現在壞人很多，騙財騙色很多，談戀愛比較困難，我人紅是非多，形象還不是很好」。



接著抱怨，因為知名度變高，她身邊的桃花都被嚇跑，「沒知名度時，我進夜店從來沒花錢，我穿馬甲露北半球、小褲褲穿很短，我站在夜店門口，就有帥哥邀請我進去跳舞，當時有三個大老闆在追我，一紅人家就害怕」。



過去有多輝煌呢？張婷婷憶當年，某老闆砸20萬元邀她去店內坐一晚，最扯是有網友開出100萬元想要和她啪啪啪，薔薔露出非常震驚的表情，張婷婷透露：「我沒有答應，1000萬元就豁出去了，我是不管他長什麼樣，他是怪物我也去。」



面對酸民的攻擊，或是拿性別大做文章，她早已平常心看待，笑說：「污衊無所謂拉，男的還是女的都是人，這些沒有那麼重要，我是世界上最難得的女人。」

