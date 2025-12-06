薔薔代班《不熙娣》遭網友嫌吵 飆粗口回擊：那叫他來主持啊

藝人「薔薔」林嘉凌先前代班主持節目《小姐不熙娣》，表現引發討論。她6日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」活動時坦承，從來賓轉換為主持人身份仍在適應中，甚至透露錄影時若遇到無聊來賓會不自覺放空，內心甚至會出現「X你X！有時真的太無聊」的想法。

薔薔6日擔任「第二屆臺北萌寵時裝週」走秀嘉賓。（圖／第二屆萌寵時裝週提供）

薔薔表示主持人需要全程保持專注，但她有時會在節目上「放空得很明顯」，這是因為對自己沒興趣的事就會表現得不在乎，但目前仍會持續精進主持能力，但若跟來賓「磁場不合」就會選擇跳過，笑稱「太無聊我換人訪就好，反正也不是只有一個來賓。」或是給派翠克或是吳姍儒（Sandy）訪問。

廣告 廣告

薔薔稱自己平常不太看評論，但日前滑小紅書時發現有人批評她在節目中「太吵」，還有人認為她用來賓方式在應對主持工作。對此，她回應：「說我吵，那叫他來主持啊！」堅持不會因為網友留言而改變自己，想跟誰就跟誰聊天，保持自在放鬆的心情，也會盡量多去跟來賓互動，而每集錄影結束後她都會詢問製作人B2表現如何，「就想說看看有什麼我還能夠調整的，或者我有什麼還可以再學習的地方。」

談到未來有沒有想邀誰上節目？薔薔許願許純美、法拉利姐跟英文補教名師Tony陳。

薔薔與等待被領養的柴犬一同走秀。（圖／第二屆萌寵時裝週提供）

設計師周裕穎此次延續「以時尚推動城市寵物友善」的核心理念，並由薔薔與專業模特帶領毛孩共同演繹全系列作品。

對於在活動中陪薔薔一起走秀的並不是愛犬「栗子」而是一隻待領養的柴犬，她表示：「栗子年紀大了，後膝蓋比較不好，現在比較喜歡躺在家裡休息，不太有精力出來走動，牠能好好在家陪著我，我就很開心了。」希望這隻柴犬能透過萌寵時裝週舞台被更多人看見，也呼籲大家不要棄養小動物。

王思佳首次擔任「決戰毛模伸展台」評審。（圖／第二屆萌寵時裝週提供）

此外，4月份曾擔任首屆萌寵時裝週走秀嘉賓的王思佳，此次和王心恬、溫筱鴻一起擔任素人與毛孩共同參與的「決戰毛模伸展台」評審。回想起半年多前手抱兩隻愛犬Snow和Leo一起出席第一屆的活動走秀，她直呼「沒想到人生會有這樣的機會，跟著他們一起穿上訂制服，真的是母愛大爆發，左右一起、雙倍的幸福！」表示兩隻愛犬現在在家裡地位都很高，「Leo 每天都黏著我們一起睡覺，Snow也因為Leo的到來變得更喜歡社交。」

王思佳也透露，這個月Leo就來到她家滿一年了，「我常常帶牠們出門的時候，很多人分不出來我的兩隻狗，所以今天特別再帶牠們回娘家（指活動），讓Leo感受一下什麼叫做出道即巔峰。」逗樂全場。

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱