薔薔代班《小姐不熙娣》吐苦水！認來賓太無聊「忍不住爆粗口」

【緯來新聞網】薔薔加入Sandy吳姍儒代班、派翠克主持《小姐不熙娣》近2個月，今（6日）擔任「第二屆台北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚秀評審，坦言來賓故事太無聊，內心忍不住爆粗口，且會無靈魂回「喔喔喔喔」，想要快點換下一位來賓。

薔薔一講話就超好笑。（圖／記者王人傑攝）

薔薔還在花時間適應跟揣摩主持人要具備的功能，「主持跟來賓不一樣，要一直全神貫注，主持一放空就很明顯，這也剛好讓我學點耐心」，錄影後也會問製作人B2自己有無要改善的地方，「他問我怎麼會沒自信！他說我比想像中的快習慣，也有點出我太放、收的地方比較少」。



小紅書上有網友批評她太吵，但她未放在心上，「留言千百種，我不能都隨著他們說法改變，我如果不講話，那我來這裡幹嘛？叫他自己來主持啊」！



她今未帶高齡15歲的愛犬「栗子」出席活動，而是在主辦的安排下與其他萌寵走秀。談到栗子，薔薔滿是心疼，「栗子年紀大了，已經躺在家裡沒辦法動，早上也突然不舒服，如果在這裡死掉怎麼辦，我不想給牠生活壓力」。

薔薔帶著其他毛小孩走伸展台。（圖／記者王人傑攝）

