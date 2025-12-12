薔薔冬天仍曬比基尼辣照！ 身材火辣網友直呼：太性感了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）過去以節目《我愛黑澀會》固定班底出身，她以直率、有話直說的主持風格受到許多觀眾的讚賞，近期更是接下節目《小姐不熙娣》主持重任。身材火辣的她，一向不吝嗇於在社群平台上分享自己的美照，而薔薔昨（11）日不畏天氣寒冷，依舊發出自己穿著比基尼的辣照，讓粉絲激動直呼：「太性感了！」

薔薔昨（11）日不畏天氣寒冷，依舊發出自己穿著比基尼的辣照。（圖／林嘉凌 薔薔Maze FB）

薔薔昨（11）日在社群平台發文寫下：「深夜水怪」，並附上自己在宜蘭某知名度假酒店泳池邊拍攝的比基尼辣照。照片中她身穿深色比基尼，神情自然，展現出結實線條與良好體態。她微微轉身的角度勾勒出修長背部線條與均勻身形，呈現出健康又性感的形象。

廣告 廣告

照片曝光後，大批粉絲湧入留言，稱讚她的狀態維持得相當好，並留言表示：「薔真的美的一點都不色情，好喜歡」、「好羡慕，身材真的好棒」、「超美的，這樣才是健康又性感的身材！」、「薔薔不帶妝才是尤物！」

更多FTNN新聞網報導

薔薔開槓法拉利姐比性感！全裸迎戰豹紋泳衣 狠嗆「穿太多了」

李千娜曝人生遺憾！拍戲趕不及見阿嬤最後一面 哽咽：即便得罪人也該趕回去

晚安小雞被關1年7個月！薔薔赴柬埔寨探監曝現況：牢房擠50人、每天唱國歌

