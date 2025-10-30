薔薔切割王子「我是邊緣人」 派翠克曝小S神預測出軌內幕
王子（邱勝翊）昨（10╱29）遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，他也認了與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）今與Sandy（吳姍儒）、派翠克出席《小姐不熙娣》加薔版記者會時被問此事，她直喊：「我完全不認識（王子），那個時候我是邊緣人，我超邊緣的。」還說自己不能接受這樣的事，「當然是不行啦！我自己是沒辦法接受，但是別人的話我是不了解」。
薔薔自爆進《黑澀會》才1年，王子「節目就收掉了」，派翠克一聽急說：「那妳可不可以先自己離開？不一定要進來啊？」薔薔辯解：「但是他們有撐1年。」代班的Sandy也急撇清：「不能算在我頭上喔！」派翠克則安撫：「妳（主持）8個月了。」
急著撇清與王子有交情的薔薔說：「他們很早期就進去了，所以真的八竿子打不著，差太遠了。」還說自己平常很忙，「我同志大遊行被搞到今天都不見得清醒，我哪有時間關注他們的這些事情，我頭都還在痛，我哪有美國時間」。
而因范姜彥豐直指粿粿是在與「王子幫」赴美旅遊後，回台態度出現180度轉變，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。當時晏柔中也是其中1員，Sandy被問是否有關心閨蜜，她也回應了。
Sandy坦言沒有關心晏柔中，還說：「我要關心她什麼？她沒事啊！我知道她們有去，我唯一知道的是柔柔那時候懷孕，身體非常不舒服，這幾天也沒有跟她詢問這件事，因為我本身沒有在愛聽卦，不管是有什麼我也不想要知道。」
另外，有網友翻出范姜彥豐指控與粿粿1 年前一起上《小姐不熙娣》，小S（徐熙娣）問：「你們是不是覺得這輩子已經結了婚了，不可能有出軌這種事會發生在你身上？」粿粿回說：「好像是欸。」還堅定表示：「不會出軌！」如今被打臉，網友也誇小S是神預測。
對此，派翠克笑說：「其實S姐應該每1個人她都有這樣問，代表她機率本來就會比較高，不一定是神預測。」Sandy覺得他的回答不OK，「我覺得你重講」。接著他改口：「我也是看到網友才知道有那個片段。」卻又被Sandy虧：「你在現場耶！你人在心不在啦！」
