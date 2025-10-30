薔薔加入《小姐不熙娣》主持 宣誓「努力跟Sandy當好姊妹」

《小姐不熙娣》宣布薔薔加入主持人行列，30日與Sandy吳姍儒、派翠克在錄影前舉辦記者會。薔薔過去就和2人合作過，因此有一定熟悉度，小S（徐熙娣）若屆時回歸，她也會退回來賓身分，笑說這樣又可以長時間出國遊玩、做YouTube頻道。

薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容，派翠克、吳姍儒（圖／小娛樂）

薔薔向來直率敢言，要一起主持，派翠克顯得相當興奮：「我跟Sandy是安全流，但加入一個不安全的！」Sandy也表示，知道的第一時間很慌張，「想說雖然薔薔平常在節目上我很愛看，可是要一起主持不知道會發生什麼事，但後來跟她合作覺得蠻刺激的。」

雖說《小姐不熙娣》剛拿下金鐘主持人獎座，但對三位主持人來說，並沒有太多壓力，笑說互相承擔。薔薔甚至向眾人大聲宣誓三大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姊妹」，但如果收視破1，就露一點，破2就露兩點，破3就全露，讓一旁的製作人B2大喊：「我們沒有要看耶！」

薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容（圖／小娛樂）

《小姐不熙娣》主持陣容加入薔薔，B2表示蠻早就有問過對方意願，不過直到金鐘過後才正式定案，之所以選薔薔，是因為想在數位網路聲量上加強，往往有薔薔上的那集，話題度都很高。B2也說，薔薔私下不像檯面上瘋狂，可以有條斯理的溝通討論，薔薔當來賓跟當主持人時的風格也完全不同，不過節目還是會以吳姍儒、派翠克拉主Key。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導