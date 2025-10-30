薔薔加入主持《不熙娣》宣示3點「要跟Sandy當姐妹」 立收視公約「破1就露點」

《小姐不熙娣》薔薔（左起）、派翠克、吳姍儒。劉耀勻攝

《小姐不熙娣》宣布薔薔加入代班行列，共同為節目增添更多火花。今（30日）盛大舉辦加薔版記者會歡迎她加入，節目特地準備宣示宣言板子，讓向來麻辣尺度爆棚的薔薔向眾人大聲宣誓三大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姐妹」，甚至立下收視公約若破1，就露一點，破2就露兩點，破3就全露，一旁的製作人B2更大喊：「我們沒有要看耶！」

3人合作笑料十足。劉耀勻攝

薔薔更誓言要解放Sandy，「她給我的感覺就是很會唸書的讀書人，我會慢慢調教她，讓她放開內心的枷鎖，慢慢解放妳，不要說不可能，我可以把它懸吊在樹上面之類的，從裡面開始拓展他身體跟心理上的解放，帶她去歐洲之類的。」此話一出，讓派翠克忍不住嗆說：「妳到底期待把Sandy變成什麼樣子？為什麼那麼興奮？」對於有沒有機會愛上派翠克，薔薔坦言：「不排除愛上他的可能，但我不是這麼隨便的人，我要先慢慢了解、觀察他。」

廣告 廣告

薔薔加入節目的宣言。劉耀勻攝

對於薔薔加入主持群，派翠克坦言：「我當下聽到時其實覺得很興奮，因為我跟Sandy是相同類型的人，我們的主持方式比較安全式，順順往下走這樣，可是我們加了一個非常不安全的人，很像每天都有一個新的挑戰，覺得非常好玩。」Sandy也表示：「知道的第一時間很慌張，想說接下來會怎麼樣，因為我是緊張派的，想說雖然薔薔平常在節目上我很愛看，可是要一起主持不知道會發生什麼事，但後來跟她合作覺得蠻刺激的，每次都在想會蹦出什麼新的火花。」

薔薔為節目注入不同的活力。劉耀勻攝

Sandy苦笑說：「我真的Hold不住薔薔，常常會有很衝突又很荒謬的事情，包含錄影到現在，薔薔逼迫我跟帥哥有一些親密接觸，我快嚇死了，隨時處在背很麻、很怕的狀態，而且那一集甚至不是猛男相關，是很單純的講述來賓的成長過程。」派翠克補充說：「這一集就根本沒有要跟來賓有互動耶，完全是薔（強）迫中獎。」薔薔則笑說：「搞不好這集就破1啊，我還要為了妳露點，互相承擔，到時候哪點比較整齊，我就露哪一點。」派翠克聽了忍不住吐槽：「為什麼不熙娣的收視率要承擔在妳的點上面？我實在不理解。」不過Sandy也說，其實薔薔沒有大家想像中那麼瘋，但薔薔卻自爆：「我只是還在宿醉。」笑翻眾人。



回到原文

更多鏡報報導

B2看到「王子不倫戀」很驚訝 感嘆棒棒堂「合體不易」

Sandy被問「好友王子介入粿粿婚姻」 曝「只知美國行1件事」

王子一日店長「活動取消了」 爆當小王醜聞後形象重創