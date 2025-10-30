薔薔加入「小姐不熙娣」 吳姍儒笑稱快hold不住

（中央社記者洪素津台北30日電）藝人Sandy吳姍儒代班主持談話節目「小姐不熙娣」，近日她攜手派翠克找來生力軍薔薔。薔薔笑說，要慢慢調教，讓Sandy解放內心枷鎖；Sandy則驚嚇喊：「我真的hold不住。」

Sandy吳姍儒代班主持「小姐不熙娣」，攜手主持人派翠克及生力軍薔薔，為節目增添火花。今天節目舉辦加「薔」版記者會，迎接新主持人薔薔，薔薔開玩笑向眾人大聲宣示3大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姊妹」。

節目加入薔薔，讓Sandy頻頻大喊：「我真的hold不住。」薔薔誓言要解放Sandy，「她給我的感覺就是很會唸書的讀書人，我會慢慢調教她，讓她放開內心的枷鎖。」

對於主持群增添薔薔，派翠克坦言，「當下聽到時其實覺得很興奮，因為我跟Sandy是相同類型的人，我們的主持方式比較安全式，順順地往下走這樣。可是我們加了一個非常不安全的人，很像每天都有一個新的挑戰，覺得非常好玩。」

Sandy也說：「知道的第一時間很慌張，因為我是緊張派的，但跟她合作覺得滿刺激的，每次都在想會蹦出什麼新的火花。」

薔薔笑說：「其實沒有壓力，這個節目我也來過很多次了，跟Sandy也在節目碰過，派翠克以前也合作過，跟大家都有一定的熟悉度，不是完全不認識。到時候如果小S姐回來了，我就會離開，持續拍我自己的YT。」

另外，藝人王子和粿粿的感情醜聞引起關注，薔薔說，她不認識王子，但自己另一半若這樣真的無法接受。而粿粿和丈夫范姜彥豐日前曾上過「小姐不熙娣」，當時主持人小S詢問粿粿會不會出軌，該片段遭挖出還被指神預言。派翠克笑說，小S對每個人都會問，所以機率很高，覺得這是巧合。（編輯：張雅淨）1141030