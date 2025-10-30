薔薔加盟《不熙娣》要「露點」遭吐槽 親曝小S回歸計畫

東森綜合台《小姐不熙娣》除了Sandy（吳姍儒）和派翠克，再加碼薔薔代班主持。（圖／東森娛樂）





東森綜合台《小姐不熙娣》因主持人小S（徐熙娣）告假，日前由Sandy（吳姍儒）代班主持和派翠克聯手，今（30日）宣布薔薔也加盟，因為派翠克和Sandy都屬於比較安全路線，加入了「不安全」的薔薔，記者會現場就已經充滿火花。

東森綜合台《小姐不熙娣》加碼薔薔代班主持，派翠克笑說：「好像每天都有一個新的挑戰。」（圖／東森娛樂）

東森綜合台《小姐不熙娣》加碼薔薔代班主持，派翠克笑說：「好像每天都有一個新的挑戰。」（圖／東森娛樂）

對於薔薔加入節目，派翠克和Sandy都覺得十分有趣，派翠克笑說：「我們家裡有一個非常不安全的人，好像每天都有一個新的挑戰 ，所以覺得非常非常的好玩」，而Sandy則非常認同，透露自己確實走比較順的路線，但和薔薔合作就是非常刺激，「因為每一集你都不知道會蹦出什麼樣的火花。」不過Sandy也說目前錄製幾期，笑說薔薔是沒有想像中這麼的瘋，結果被薔薔打槍，說自己其實為了不嚇到他們而克制，還說要帶著Sandy一起「解放。」

廣告 廣告

東森綜合台《小姐不熙娣》Sandy透露和薔薔是完全不同宇宙的人，直呼：「hold不住薔薔。」（圖／東森娛樂）

東森綜合台《小姐不熙娣》Sandy透露和薔薔是完全不同宇宙的人，直呼：「hold不住薔薔。」（圖／東森娛樂）

薔薔加入《小姐不熙娣》則說其實沒有特別的壓力，就是覺得可以呈現給大家自己最好的，也希望每一集有不同的不知道發生什麼事情最好，Sandy還透露和薔薔是完全不同宇宙的人，直呼：「hold不住薔薔。」

舉例有次說到「不要有壓力啊！我們這個收視率我們就『平分』吧！」結果薔薔則說：「評分」，讓Sandy說評她幾分，就是很荒謬的好笑。之前還有次是一個成長過程的節目，結果Sandy還被「強迫中獎」，薔薔讓她去碰觸，還會突然說什麼瑜伽墊進來，到現在Sandy也笑說自己現在已經笑笑，但就期待那一part會被剪掉。

東森綜合台《小姐不熙娣》薔薔不忘破1就要「露點」。（圖／東森娛樂）

東森綜合台《小姐不熙娣》薔薔不忘破1就要「露點」。（圖／東森娛樂）

對於加強版的《小姐不熙娣》，提及收視時都說要一起平分，而薔薔不忘收視破1就要「露點」，結果被派翠克吐槽：「我都不理解不熙娣要靠你的奶來呈現」，讓她還直呼：「我還要為了你們露點」，而對於露哪一點？還笑說看自己哪一點比較整齊。

至於之後如果小S回歸，薔薔也說自己就是回歸嘉賓，因為她本來就還有經營YouTube，如果當回嘉賓就可以繼續去飛，現在雖然還是會，但因為有錄影關係，就會有時間上的限制。



【更多東森娛樂報導】

●薔薔全脫了 「裸身上馬曝完美曲線」 網歪樓：不會刺刺嗎？

●薔薔也曾去「藝識流」 遭網紅牙醫推火坑 自曝：遭騙30萬

●薔薔超勇！「柬埔寨探監晚安小雞」 親曝返台不停探險直播

