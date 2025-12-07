薔薔同框法拉利姐展露蜜桃臀
薔薔7日和網紅「法拉利姐」張婷婷合體，出席決戰性感之巔活動，薔薔身穿蕾絲馬甲爆乳裝，大方露出半個蜜桃臀，性感指數爆表。談起雙方緣分，張婷婷昨說：「我是看了薔薔為狗狗飆罵鄰居的影片，所以知道她，覺得她個性大剌剌。」各有話題的兩人同台，吸引大批粉絲停留。
張婷婷一直以來的收入來源都是靠臉書直播的「賞星星」，她昨表示，在活動前還直播到早上8點，現在經濟狀況還過得去，「我中秋節那幾天，有大咖打賞星星，可以超過5萬」。日前張婷婷在薔薔的Podcast《薔栗膠》中透露，去年深夜被媽媽趕出家門，緊急找了三重的房子，現在則搬到萬里租屋，月租只要8500元，還有附車位，「三重的房租太貴了，「三重那間房子又小，又沒廁所，還要9000元，我東西那麼多，所以我就搬到萬里，跟室友合租小套房」。
薔薔昨說，她從張婷婷因為法拉利被刮傷，登上新聞後，就知道這號人物，「我一直都滿喜歡她的，很可愛、很直率，我很久以前還有找她拍照，當時她還收我100塊」，張婷婷在旁邊笑說：「現在漲價了啦！現在拍照要200塊。」
