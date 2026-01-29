薔薔問「獄中生理需求」怎辦？更生人曝宣洩「1關鍵」

娛樂中心／饒婉馨報導

女星薔薔（林嘉凌）近年跨足自媒體領域表現亮眼，最近在個人 Podcast 節目中，邀請到更生人 Bryce 談論獄內的全男性的服刑環境，要如何排解生理需求，他也大方分享獄友們從工具製作到隱私遮蔽的獨創方式。





薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」 更生人親揭宣洩細節

薔薔（左）邀請更生人Bryce（右）到自己的節目探討監獄話題。（圖／翻攝自IG ＠linchialing_maze）

剪報自製美女圖冊！「槍簿仔」成受刑人精神慰藉

薔薔開頭就問「那你們全都是男生在一起，這樣的話會不會就是，性生活怎麼辦呢」，Bryce直言「性生活打X槍啊」，他更進一步坦言受刑人主要都是自行解決生理需求，不過為了增加助興效果，許多人會收集報章雜誌，並將上面的美女照片剪下來並集結在剪貼簿中，大家會利用這些剪報內容來排解長期服刑的枯燥感，而這種本子在獄中被他們俗稱為「槍簿仔」。對於在多人同住的空間裡如何保有隱私的問題，Bryce親自說明，受刑人通常會選擇在廁所處理生理需求，且為了避免被室友直視，大家會將睡覺用的草席立在門口，充當拉簾來遮蔽視線，因為獄友之間對於這種行為通常具備高度默契，一旦看到草席立起，大家也就不會去打擾，讓對方能安靜處理個人需求。

薔薔（左）還問，「如果剛好遇到自己想尿尿的時後怎麼辦」，Bryce（右）表示會直接催促面的人快一點。（圖／翻攝自IG ＠linchialing_maze）

草席充當臨時拉簾！佔用廁所太久會遭獄友催促

薔薔接著問，「如果我現在尿很急呢」，Bryce 表示「如果你真的打太久，就會有人說了」，並坦言自己有遇過那種太久的，就會對裡面的人大喊「啊是好了沒啦」、「要尿尿了啦」。這種真實又略顯荒謬的日常互動，不禁讓薔薔直接當場噴笑，也讓聽眾更了解監獄內的一些生活面貌。

原文出處：薔薔談私密話題「獄中生理需求怎麼解」 更生人點名「1細節」廁所宣洩！

