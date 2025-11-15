薔薔嗆走鐘獎：越辦越小 正面全透視⋯辣露黑色丁字褲

薔薔15日盛裝出席走鐘獎，正面除了全透視，還只有兩片沙遮住胸部，一路開深V到肚臍，她的馬甲線一覽無遺，背面背部的部分只有兩條線，下身也是透視的紗，直接露出黑色丁字褲，整個人非常性感。

薔薔火辣現身走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube）

薔薔表示，身材的保持是最基本的一件事，紅毯主持人蔡哥表示，「我不敢直視，怕會著迷」，薔薔對著她喊：「你給我直視！」訪問時她翻白眼表示，今年如果再不給她獎的話，她未來就不參加了，「每一年縮小，越來越小，我通通都有在這邊支持，一直不把我放在眼裡！」

聊到很久以前拍蔡依林MV一事，薔薔表示，當年因為很常被警察抓，所以比較低調，蔡哥接話：「現在從良了！」一聽到這句她馬上反駁，「誰從良了？我這輩子都不會從良！」