薔薔在冬天還是脫了！穿丁字褲「解放美尻」 洩震撼火辣身材網暴動

娛樂中心／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底，直率作風備受喜愛，近年轉戰經營個人YouTube頻道，擁有超過85萬粉絲訂閱，也不時會在各大節目中露臉。雖然現在正值冬天，但薔薔今（11日）在社群曬出比基尼辣照，展現她的火辣身材，一轉身更露出丁字褲「解放美尻」，讓許多網友暴動快噴鼻血。

薔薔身穿黑色比基尼，少少的布料包不住超兇火辣身材，深邃事業線被一覽無遺。（圖／翻攝自薔薔臉書）

薔薔今天在社群曬出比基尼辣照，並寫道「深夜水怪。」照片中，只見薔薔身穿黑色比基尼，在宜蘭知名度假酒店的游泳池擺拍，表情自然地看向鏡頭，少少的布料包不住火辣美胸，深邃事業線被一覽無遺，性感好身材呼之欲出，並將0小腹的完美纖腰大方分享給粉絲欣賞。值得注意的是，她一個轉身露出丁字褲，美腿、翹臀也秀了出來，破尺度辣照讓網友激動不已。

薔薔曬出比基尼辣照，一轉身露出丁字褲「解放美尻」，讓網友暴動快噴鼻血。（圖／翻攝自薔薔臉書）

辣照一出後，許多網友紛紛狂讚「薔真的美的一點都不色情， 好喜歡」、「好性感」、「才不是水怪，哪有這麼辣的水怪...這是妖精~勾魂攝魄的那種」、「好羡慕，身材真的好棒」、「馬達才吸睛」、「超美的」、「薔薔不帶妝才是尤物」、「好美！薔出頭喔！水喔！」、「好美麗，女神」、「很厲害的身材」、「賞心悅目」。

