薔薔妹妹開生殖中心！遭網轟「標價代孕」 本人強調：僅提供諮詢

【緯來新聞網】藝人林嘉凌（薔薔）妹妹林嘉珍成立「福利寶貝生殖中心」，官網內容被部分網友解讀為「標價代孕」，在社群平台引發熱議與質疑。對此，林嘉珍出面澄清，強調公司僅提供生殖相關諮詢與海外資訊整合，未從事、也未仲介任何在台違法的代孕行為，相關討論迅速分化為支持與反對兩派，掀起輿論交鋒。

薔薔妹妹開生殖中心。（圖／翻攝福利寶貝生殖中心官網）

林嘉珍去年與中國籍同性伴侶結婚後，透過海外生殖技術成功懷孕，目前尚未生產。她隨後成立「福利寶貝生殖中心」，標榜「台灣合法設立．專業合約保障、一對一諮詢．多國生育服務」。不過，官網上「代母懷孕」方案頁面列出不同模式與國家價格資訊的呈現方式，被網友質疑形同「明碼標價代孕」，並提醒台灣現行法規未開放代孕，相關廣告或仲介行為恐涉違法。



面對爭議，林嘉珍在Threads發文說明，創立初衷源於自身經驗，指出海外生殖市場存在資訊不對稱與詐騙風險，因此希望建立合法註冊的公司，提供諮詢與合約風險提醒，避免有需求者受騙。她強調，公司並未在台從事任何代孕醫療、廣告或仲介，僅提供諮詢與資訊服務，並非外界所指的「代孕買賣」。



網友反應呈現兩極。批評者認為，官網呈現方式容易讓人聯想到商業代孕，恐誤導消費者，且在台灣代孕未合法化的背景下，應更加謹慎；也有人直言「代孕不符現行法規」，呼籲相關單位留意。支持者則表示，若能在合法前提下協助不孕或多元家庭了解海外合規途徑，完成生育心願，初衷並非不可理解，關鍵在於資訊透明與守法。



依現行《人工生殖法》，台灣未開放任何形式的代理孕母制度，包含商業與無償代孕皆屬違法；醫療院所、廣告或仲介行為亦被禁止。雖曾有修法討論納入「利他代孕」，但因倫理、親權與身分等爭議，相關議題已於2024年底與單身／同婚生育修法脫鉤處理，短期內仍維持未開放立場。實務上，部分有需求者選擇赴海外合法地區進行代孕，返台再循既有法律程序辦理身分認養，但仍伴隨契約效力與親權認定等風險。



對於爭議是否影響公司後續營運，林嘉珍未進一步回應細節，僅重申依法行事與諮詢定位。相關討論仍在社群延燒，外界也關注主管機關是否將針對網站呈現與服務範圍進一步釐清。

