薔薔小紅書上被罵代班《不熙娣》很吵 怒回髒話「來賓很無聊」

藝人薔薔（林嘉凌）自今年 10 月 30 日開始代班主持小S的節目《小姐不熙娣》，表現受到矚目。她今（6日）出席「第二屆臺北萌寵時裝週」，受訪時坦言仍在適應主持工作。薔薔透露，當來賓內容太無聊時，自己會不自覺地放空或玩頭髮，並在心裡 OS：「X你娘！來賓真的太無聊！」但她也將此視為挑戰，積極求進步，錄影後會向製作人 B2 討教。

薔薔代班《小姐不熙娣》已一個多月，她表示從來賓轉為主持人身分讓她還有些不習慣，需要全程專注。她坦承有時會在節目上放空，且被指出放空得很明顯，這是因為她覺得「來賓真的太無聊了」。不過她強調，自己會盡量調整，努力跟上節目的方向。

談到網友評論，薔薔表示自己不太看留言，但日前滑小紅書時，看到有人批評她「太吵」。她對此抱持開放心態，認為不能因為留言而改變自己，「想幹嘛就幹嘛，說我吵，那叫他自己來主持！」雖然她態度直率，但仍表示會向製作人 B2 虛心求教，持續在主持工作上努力。

話題聊到愛犬栗子，薔薔透露牠年事已高，今日不方便帶出門。她心疼表示，栗子有關節、眼睛和肥胖等問題，不願讓牠承受生活的壓力或勉強出席活動，只希望愛犬能保持健康。



