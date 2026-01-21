薔薔影片又18禁！「尺度太大」遊走灰色地帶 上架半小時流量破萬卻被消失

女星薔薔的影片尺度過大遭下架。翻攝IG@chialing_maze

女星薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，近年來斜槓經營YouTube頻道，憑藉直率敢言的個性與大尺度海外拍攝內容，累積高人氣。昨（20日）她上架最新影片「台灣人首次登陸台灣，竟還入贅成為了林家女婿」，沒想到因為內容尺度過大，被平台判定為紅標限制級，影片上架不到半小時便緊急下架，引發粉絲熱議。

新片尺度踩線 薔薔喊「超級灰色地帶」

薔薔隨後在社群平台發文透露，該片短短30分鐘內就突破萬次觀看，創下頻道前三高流量紀錄，卻突然遭到禁播，讓她直呼可惜，她表示，不少網友看到一半影片突然消失，紛紛私訊追問結局，「真的瘋到爆炸，峰迴路轉，請大家務必鎖定！」並形容該集內容屬於「超級灰色地帶」，目前團隊已緊急進行剪輯調整，預計於今晚重新上架，請粉絲耐心等候。

薔薔的尺度常不小心太大。福利文創工作室提供提供

據了解，該影片主角為薔薔先前在巴西拍攝時結識的一名外國友人，對方會說流利台語卻從未到過台灣，後來因緣際會再度聯繫，甚至親自飛來台灣拍攝。影片內容圍繞文化差異、生活互動，以及「入贅成為林家女婿」的趣味設定，薔薔原本認為主題少見、話題性十足，沒想到卻踩到平台規範紅線。

事實上，這並非薔薔首次因影片尺度遭平台限制，去年她曾上傳德國知名成人夜店拍攝的影片，當時她身穿皮帶裝、束縛衣，在鏡頭前詳細描述場內的火辣氛圍以及大尺度互動，因此被標示為黃標或18禁，必須重新剪輯才能重新上架，當時也曾掀起熱議。



