薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」

薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。

劉以豪分享從未想過會踏進演藝圈。（圖／東森綜合台提供）

聊起演藝圈求生記，劉以豪表示，自己從未想過踏入這行，原本是模特兒的他，曾拍廣告、婚紗照什麼工作都接；張軒睿則是曾被誤會是劉冠廷，有次甚至是在與朋友的聚會前，派翠克還剛好是證人、被請求「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑到崩潰。

去年獲得金馬獎的施名帥，自曝曾飾演《賽德克·巴萊》中一名被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，不然就是當遞麥的記者，卻也只拍到麥克風，「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」

施名帥出演電影只被拍背影：維基百科竟成生涯代表作？（圖／東森綜合台提供）

薔薔不改直率個性，大聊自己試鏡「翻車」史，她表示：「一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第一次看到這種人！」

薔薔更意外爆料，當年在《我愛黑澀會》時期，被偷錢、偷手機根本是常態：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧。」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。

薔薔爆《我愛黑澀會》內幕！控訴錄影遭竊是「常態」，慣竊身分全棚皆知（圖／東森綜合台提供）

薔薔於十月底正式宣布加入《小姐不熙娣》主持人行列，由於該節目Sandy吳姍儒與她都是代班，薔薔也說，小S（徐熙娣）若屆時回歸，她會退回來賓身分，笑說這樣又可以長時間出國遊玩、做YouTube頻道。

要一同主持，派翠克顯得相當興奮：「我跟Sandy是安全流，但加入一個不安全的！」Sandy也表示，知道的第一時間很慌張，「想說雖然薔薔平常在節目上我很愛看，可是要一起主持不知道會發生什麼事，但後來跟她合作覺得蠻刺激的。」

薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容，派翠克、吳姍儒（圖／小娛樂）

雖說《小姐不熙娣》剛拿下金鐘主持人獎座，但對三位主持人來說，並沒有太多壓力，笑說互相承擔。薔薔甚至向眾人大聲宣誓三大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姊妹」，但如果收視破1，就露一點，破2就露兩點，破3就全露，讓一旁的製作人B2大喊：「我們沒有要看耶！」

《小姐不熙娣》本集於今11/20（四）晚間10點，在東森綜合32頻道播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導