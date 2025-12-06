薔薔接《不熙娣》主持1個月 自招曾放空爆粗口：真的太無聊

薔薔10月30日剛加入吳姍儒、派翠克主持《小姐不熙娣》。(記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕薔薔今(6)日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」，她以性感豹紋訂製服亮相，近期剛加入《小姐不熙娣》主持陣容的薔薔也說，和當來賓大不相同，坦言現在還在累積經驗，慢慢揣摩和習慣，更自爆自己之前當來賓容易放空，現在當主持人魂飄走的話會很明顯，不過真性情的她也直呼：「Ｘ你娘真的太無聊！」

薔薔10月30日剛加入吳姍儒、派翠克主持《小姐不熙娣》，他坦言這是一個挑戰，要花時間揣摩練習，她自招當來賓時有時會放空，「主持放空會變明顯，有時候會太無聊就開始玩頭髮，但X你娘真的太無聊，我這人對於不喜歡的東西就會耐不住性子。」她也說自己現在會學習有耐心、更懂得傾聽，還分享訣竅是要盡量跟大家看同一個方向。

今天和薔薔一起走秀的是一隻待領養的柴犬，希望牠能透過萌寵時裝週舞台被更多人看見。(記者陳奕全攝)

薔薔也說每次錄完影都會問製作人B2建議，對方則說薔薔放得開，但在「收」力上還要再加強，薔薔也說自己之後會想要訪許純美、法拉利姐等，也想做一些特殊類型，出發點會以女生為主題。

薔薔今穿著品牌JUST IN XX為她量身打造的豹紋訂製服，帶著狗狗性感亮相，不過陪薔薔一起走秀的，並不是她自己的愛犬「栗子」，她說栗子已經15歲了，後膝蓋比較不好，「現在比較喜歡躺在家裡休息，不太有精力出來走動，他能好好在家陪著我，我就很開心了。」更直呼：「死掉的話誰賠的起我！不會讓牠這麼辛苦」，愛狗之情相當濃厚，今天和薔薔一起走秀的是一隻待領養的柴犬，希望牠能透過萌寵時裝週舞台被更多人看見。

