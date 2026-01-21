薔薔新片被列18禁！半小時遭下架 尺度太大緊急調整

薔薔新影片因為尺度太大遭到下架。（圖／翻攝自薔薔IG）





女星薔薔性格直率，近年來除了擔任東森節目《小姐不熙娣》代班主持人，更將個人YouTube頻道與Podcast節目《薔栗膠》經營得有聲有色，事業表現亮眼。不過今（21）日她發文表示，昨晚上架的新影片半小時就慘遭下架。

薔薔昨晚在頻道上傳新片「台灣人首次登陸台灣，竟還入贅成為了林家女婿！」她坦言這支影片動員全家大小出動，「一上片不到半小時就破萬流量！創下前三高紀錄！」不過才上架半小時就被官方判定18禁，火速遭到下架，讓她直呼「真的很可惜」。

薔薔提到，許多網友看一半影片就不見，還有人特地私訊詢問結局，「超級灰色地帶 ，瘋到爆炸、峰迴路轉。」並透露團隊正在緊急調整，影片將在今晚再次上架，網友也紛紛留言「昨天才看到一半就沒了，哭哭」、「第一時間就看完了，超好笑的」、「願意一直等」、「幸好我看完了」。

