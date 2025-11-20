薔薔爆《黑澀會》偷竊慣犯 揭身分：大家都知道

薔薔爆料《我愛黑澀會》錄影的秘辛。（東森綜合台提供）

薔薔加入Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》後增添許多話題，她在今（20日）播出的「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」驚吐以前在錄製《我愛黑澀會》時「被偷錢、偷手機根本是常態」，讓眾人傻眼。

薔薔說，有次她的手機被偷，我當下大吵大鬧，全場所有人都到處幫她找手機，「結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」後來，其他妹妹們還私下跟她說「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」

廣告 廣告

劉以豪（左3起）、施名帥、張軒睿分享演員生涯中的所遇過的荒唐經歷。（東森綜合台提供）

演員劉以豪坦言，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，進而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克也爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然在張軒睿面前，拜託他說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

施名帥也自曝剛出道時，曾在《賽德克·巴萊》裡飾演被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，或是當遞麥的記者，也只拍到麥克風，更分享大學時期出演的第一部電影，鏡頭只拍到他的背影，他笑說：「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」

派翠克也分享自己慘痛的臨演初體驗，從早上八點等到凌晨才被叫上場，結果一開錄就忘詞，導演直接當場換角，他笑稱：「導演甚至直接問我旁邊的臨演說，你知不知道台詞，結果那人一講就被換上去，我當場被換角。」Sandy立刻打趣問：「那你現在拿金鐘獎有什麼話想對導演說？」派翠克則笑回：「謝謝導演的震撼教育，如果再給我一次機會，我相信我一定會努力扮演好記者這個角色。」全場爆笑。

更多中時新聞網報導

葛兆恩砸百萬存款創短劇平台

張信哲巴黎撩粉 預告明年東京見

《動物方城市2》配音陣容超豪華