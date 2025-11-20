薔薔爆《黑澀會》手機被偷內幕！揭發「慣竊身分」：大家都知道

薔薔（中）當年在《我愛黑澀會》時期手機被偷。東森提供

節目《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出，攜手派翠克及新加入的生力軍薔薔，共同為節目增添更多火花。本集以「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」為題，邀請演員代表劉以豪、張軒睿、施名帥及熟面孔代表，薔薔也不改直率個性，大聊自己試鏡翻車史。

《監獄男子囚生記》來小姐不熙娣暢聊演員生涯中的荒唐經歷。東森提供

薔薔自嘲試鏡「翻車史」 素顏演大姐頭被誤會發瘋

薔薔表示：「自己一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」她回憶，自己有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，很做自己的發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第一次看到這種人」。

《黑澀會》時期驚爆偷竊內幕 薔薔直言「被偷手機是常態」

節目尾聲，薔薔更意外爆料，當年在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」她說：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」

施名帥出演電影只被拍背影。東森提供

張軒睿被誤認「劉冠廷」 本尊當面傻眼全場笑翻

劉以豪分享，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，近而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

施名帥初登銀幕只露背影 首部作品根本沒露臉

施名帥也自曝剛出道時，曾在《賽德克·巴萊》裡飾演被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，或是當遞麥的記者，也只拍到麥克風，更分享大學時期出演的第一部電影，鏡頭只拍到他的背影：「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」



