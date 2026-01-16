薔薔現身曹西平靈堂！曾是飾品店客人結緣 回憶曾被私下鼓勵感到暖心

記者鄭尹翔／台北報導

薔薔現身曹西平靈堂。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人薔薔近日現身資深藝人曹西平靈堂致意，受訪時首度分享兩人私下相處的暖心故事。她透露，自己其實是曹西平飾品店的客人，平時常關注他賣耳環的直播，兩人也因此建立起互相關心的情誼。薔薔直言，無論如何，這樣的重要時刻一定要親自到場送別。

薔薔表示，看到靈堂布置覺得「蠻風光、也很體面」，現場也遇到不少認識的朋友，更感受到曹西平生前在演藝圈累積的情誼。她提到，自己與曹西平認識後，對方對她相當照顧，不僅常聊天，也在她面對事情時給予支持，「算是他的客人，也算是朋友。」

談到想對曹西平說的話，薔薔語氣哀傷卻平靜，她表示希望對方能放下人世間的執念與煩惱，「至少他沒有什麼痛，也沒有什麼折磨，蠻多人在乎他、把他放在心裡，後事也都辦得很體面風光，希望他一路好走。」

回憶起過往相處，薔薔形容曹西平是個「很能共感的人」，只要她分享心情或想法，對方總能理解並給予支持。她也坦言，曹西平在螢光幕前或言談中給人嘴巴犀利的印象，但私下其實非常溫暖，對晚輩更是相當照顧，「他其實是蠻好的人。」薔薔最後也感性表示，自己會永遠記得曹西平給予的鼓勵與關心，這些溫暖的片段，也將成為心中難以抹去的回憶。

