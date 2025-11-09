薔薔自封「獄中情人」哈孝遠不信！潤少作證大家愛她：我坐過牢

薔薔。（中天綜合台提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》10日晚間9點播出「OK調查局、誰是男藝人最想一親芳澤的No.1」主題。薔薔很有異性緣：「肯定所有男人都想親我，因為各年齡層的男人我都收服過，我還有過讓那種老到已經沒力氣的人，看到我就有力氣。」她還透露自己有「獄中情人」封號：「這裡沒人可以像我一樣有這個稱號吧？超多犯人都會寫信給我，還有要進去關的都會跟我要簽名，因為剛開始進去關都要躺在廁所旁邊，帶我的簽名進去送，他就可以睡草蓆。」同場來賓哈孝遠聽完覺得她說得太誇張：「很少人會用這個封號來稱呼自己，大部分都是說『軍中情人』。」潤少則跳出來幫薔薔作證：「我坐過牢，裡面大家都喜歡妳。」哈孝遠聽了瞬間啞口無言。

夏語心則說很多男生都不太敢接近她：「像薔薔侵略性有點強，男生會有點怕，那很多男生第一眼看到我都覺得我是冰山美人，第一是很難接近，第二是覺得我應該很多人追，但其實沒有。」不過她對自己的肌膚狀態還是很有自信：「我大部分的自信來自我的肌膚，而且不只有臉，是全身！我蠻認真在保養，之前跟一個女藝人聊天，她知道我真實的年紀之後說『蔡依林9點半就睡，妳是8點半就睡嗎』？這是一個很高的評價耶！」在場來賓聽了紛紛猜測她的實際年齡大概30歲左右，不料夏語心竟表示：「我再過2個月就滿40歲了。」全場來賓為之震驚。

哈孝遠。（中天綜合台提供）

元元。（中天綜合台提供）

元元很自豪自己有雙迷人眼睛：「我的眼睛很會電人，還有我之前跟女生朋友去滑雪、泡湯，她們說我的裸體很漂亮，因為我身體很白、腰超細。」哈孝遠覺得她的嘴唇也很漂亮：「我老婆的嘴唇也是薄薄的，我就喜歡那種薄薄的、顏色淡淡粉粉的嘴唇。」

主持人羅志祥也覺得漂亮的唇型很加分：「女生擦口紅，男生看到會覺得妳的唇型很漂亮或者氣色很不一樣，這對整體很加分，現在也有很多女生會去做嘴巴微整形。」但他也提到太刻意表現反而會造成反效果：「比方有些女生會刻意把嘴巴用力、裝可愛，那個我真的會打下去喔！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《綜藝OK啦》。

