薔薔自豪受封「獄中情人」 犯人都愛她簽名換草蓆

薔薔還透露自己有「獄中情人」封號：「這裡沒人可以像我一樣有這個稱號吧？超多犯人都會寫信給我，還有要進去關的都會跟我要簽名，因為剛開始進去關都要躺在廁所旁邊，帶我的簽名進去送，他就可以睡草蓆。」同場來賓哈孝遠聽完覺得她說得太誇張：「很少人會用這個封號來稱呼自己，大部分都是說『軍中情人』。」潤少則跳出來幫薔薔作證：「我坐過牢，裡面大家都喜歡妳。」哈孝遠聽了瞬間啞口無言。



夏語心則說很多男生都不太敢接近她：「像薔薔侵略性有點強，男生會有點怕，那很多男生第一眼看到我都覺得我是冰山美人，第一是很難接近，第二是覺得我應該很多人追，但其實沒有。」不過她對自己的肌膚狀態還是很有自信：「我大部分的自信來自我的肌膚，而且不只有臉，是全身！我蠻認真在保養，之前跟一個女藝人聊天，她知道我真實的年紀之後說『蔡依林9點半就睡，妳是8點半就睡嗎』？這是一個很高的評價耶！」在場來賓聽了紛紛猜測她的實際年齡大概30歲左右，不料夏語心竟表示：「我再過2個月就滿40歲了。」全場來賓為之震驚。

夏語心對肌膚狀態很有自信。（圖／中天提供）

