薔薔被神棍騙險喪命！靠演技「假發功」脫身 嚇壞父親以為捲入凶殺案

薔薔曾被神棍騙，過程十分驚險。中天提供

薔薔在節目《綜藝OK啦》分享，自己曾靠演技救命：「我之前常被神棍騙，那時候趙哥（趙正平）知道我去一個地方上淨化課程時，他就一直罵我、說我被騙了，我到後面也覺得他們不太對勁，可是想要全身而退的話，不能跟他們翻臉、吵架。」在場來賓聽了都很好奇。

薔薔驚險逃離神棍陷阱 涉詐團體竟爆凶殺案

薔薔接著說自己非常機靈：「他們叫我做什麼我都盡量配合，還假裝自己在『發功』說：『我有接到天線、感受到神力，我有被保佑，最近都有改善。』然後轉身就跑，後面他們還有傳訊息來關心我，叫我再回去上課，但我再也不回去了，他們真的蠻奇怪的。」她也慶幸自己跑得快，「這兩個月他們上新聞了，被殺的那個人很相信他們，也是樁腳之一，那時候我爸爸聽到記者說我牽扯到凶殺案嚇死了。」

薔薔「演場面戲」 自爆被傳私密照嚇壞

不僅如此，薔薔還很會說場面話：「錄節目邀請的來賓覺得自己很帥，其實我也只是給他面子說：『你很帥、很香。』但其實他身上超臭，結果他就覺得妳對他有意思，好像可以跟妳有些什麼關係，還會傳私密照給我，我就把照片跟影片全部傳給朋友看。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

廣告 廣告

薔薔個性直率，卻也遇過不少荒唐事。福利文創工作室提供

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

韓國拍VLOG會觸法？「女生入鏡」秒踩地雷 哈林傻眼：太可怕了

黃子佼稱全數和解！吹哨者轟「噁心湧上心頭」 這不含被性騷的女孩

汪小菲證實再當爸？鬆口叫馬筱梅「孕婦」 愛妻認只想生1胎