薔薔西門町差點打起來！ 法拉利姐：你這叫性感？

薔薔日前在西門町掀起罕見騷動，她與法拉利姐張婷婷首度同台的「決戰性感之癲」活動一登場便吸引大量人潮，彷彿把街頭瞬間變成年度壓軸八點檔。張婷婷邊扇風邊掃視全場，她朝薔薔丟下一句：「妳這叫性感？我這個才是國際規格！」薔薔立刻以甜又帶刺的語調回敬：「台灣性感自己會發光，不用靠扇子打風。」

薔薔現身西門町。（圖／VieFor）

沒想到張婷婷猛然舉扇，動作像是要敲向薔薔頭頂，周圍一片倒吸氣。薔薔身形一閃、笑著反擊：「小心喔，我頭比妳扇子還硬！」兩人一來一往，緊張與笑點瞬間混成最戲劇性的街頭畫面。

廣告 廣告

張婷婷現身西門町。（圖／VieFor）

活動進入街區遊行後畫風更是兩派風格全面開戰。張婷婷站上選舉宣傳車，以直播語氣沿路喊話：「我們要把性感推向國際！」助選員在後方打節奏加碼，畫面宛如選前造勢翻版。車隊開進電影街時，她的標誌性語調在巷弄回響，吸引路人停下腳步。

薔薔則選擇「親民戰術」，從協力車下車後一路與民眾擊掌、握手、擺姿勢，邊走邊自嘲：「阿姨我不想努力了，我想選性感代表！」逗得周圍笑聲不斷。兩人各據街頭陣線，形成罕見「性感掃街對決」。

薔薔贏張婷婷。（圖／VieFor）

最終票選結果由薔薔奪下勝利，象徵性氣球升空時，現場歡呼聲直逼勝選現場。薔薔笑著感謝眾人支持：「原來性感也可以靠努力。」張婷婷則甩扇強勢放話：「下次我要把性感帶去聯合國！」還特地回頭朝薔薔拋出電眼，為這場真人八點檔般的對決寫下最戲劇性的收尾。