薔薔西門街頭合體法拉利姐！竟嗆聲爆肢體衝突 現場火爆畫面曝光

臺北西門町昨（7日）午後徹底炸裂！《決戰性感之癲》活動首度讓「台灣性感代表」薔薔（林嘉凌）與「國際性感代表」法拉利姐張婷婷同台，一場原本是社群迷因延燒的話題，瞬間被她們兩人演成真人版八點檔。時間一到兩人登場，全場馬上擠爆，一路從下午燒到傍晚，宛如街頭版選前造勢。

張婷婷甩扇嗆聲 薔薔反擊了

張婷婷一現身就甩出「國際辣度」氣場，邊扇邊瞪、姿態媲美在康城走紅毯，還直接對薔薔丟下一句超嗆語錄：「妳這叫性感？我這個才是國際規格！」薔薔聽完立刻反嗆：「台灣性感自己會發光，不用靠扇子打風！」兩人火藥味瞬間飆到頂點。張婷婷突然把扇子往薔薔頭上揮，薔閃過後笑著回嗆：「妳小心，我頭比妳扇子還硬喔！」讓全場粉絲笑翻。

兩軍街頭掃蕩超吸睛 「性感選戰」笑翻全場

兩軍西門町「街頭性感掃蕩」，張婷婷站上選舉車，與助選員 FJ234 用直播語氣沿路喊話：「各位觀眾，我們要把性感推向國際！」薔薔則坐著協力車、再下車步行與粉絲握手、擊掌，還在原地示範性感姿勢，一邊笑說：「阿姨我不想努力了，我想選性感代表！」瞬間又把笑點拉滿，粉絲圍得水洩不通。

無尊突襲送150杯飲料 薔薔勝出登「性感代表」

就在兩邊聲勢互咬、台上快燃燒時，無尊突然快閃現身挺薔薔，他帶著自家飲料150杯，瞬間引爆另一波圍觀潮，飲料不到一分鐘就被搶光。最終結果由薔薔勝出，一顆象徵性的氣球在舞台側升空，全場歡呼像在看勝選之夜。薔薔笑喊：「原來性感也可以靠努力！」張婷婷則放話：「下次我一定要把性感帶去聯合國！」邊講邊甩扇，還不忘回頭對薔薔放電。



