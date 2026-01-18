薔薔訪問挨轟「低俗、沒念書」...她暴走狂飆三字經反擊：深度X小

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星薔薔個性直率，除了主持綜藝節目外，近來還開設podcast頻道訪問眾多明星，不過卻有網友質疑薔薔訪談內容沒內涵，讓她氣得拍片回嗆網友：「深度X小」，掀起不小的討論。

薔薔透露有些觀眾認為她的節目內容「沒深度」、「低俗」，對此她直呼每個人志向不同，表示自己「從小就立志不讀書」，還自爆大學是作弊進的，但最終只念兩天就放棄，「我很早就知道我想要的是什麼」，一席話霸氣回擊網友。

薔薔突然狂背三字經，讓一旁的爸爸無法插嘴。（圖／翻攝自臉書）

一旁的薔爸見狀本想替女兒說話，結果薔薔情緒失控到狂背三字經，讓父親一度插不進話語，最後，薔爸安慰薔薔，直言「生氣中人計」，認為無論做再好，還是會有人覺得不好，向觀眾表示薔薔講話衝動，「你們委屈一下」，讓她發洩。

廣告 廣告

薔薔反擊網友。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非

嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間

被當外傭？洪詩「照顧失智公公」掀議論 未請看護真實原因曝光了

國民主持人「不滿遭背後說壞話」突朝來賓揮拳 爆衝突畫面曝光了

