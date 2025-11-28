薔薔跟法拉利姐比辣！穿這樣全場噴鼻血 全裸力拚台灣性感女神頭銜

記者鄭尹翔／台北報導

台灣網路圈今（28日）被一場超規格火辣對決瞬間引爆！「嗆辣天后」薔薔與「法拉利姊」張婷婷罕見正面尬性感，在短影音平台 VieFor 的周年活動上，以「台灣性感 vs 國際性感」為題展開火線較勁，兩大女王各自端出最強姿態，讓網友瞬間陷入兩派撕裂，直呼：「我到底要挺誰？跪著支持都甘願！」

「嗆辣天后」薔薔與「法拉利姊」張婷婷罕見正面尬性感。（圖／VieFor提供）

薔薔日前以近千萬規格打造新曲〈LOVE ME OR NOT〉，展現橫跨夜店與國際舞曲線的強勢氣場；張婷婷則憑〈葛葛好大 迪迪晉升〉等洗腦神曲站穩火辣路線，歷經層層風雨依然撐住聲量，被封為「最強硬核性感」。兩人在 VieFor 的性感挑戰影片並列曝光後，留言區瞬間炸裂：「這組合直接神仙打架！」、「我腿軟但我還是要投票！」甚至還催生「張婷婷聲音模仿大賽」，千名網友貼音檔亂叫，成功把性感對戰推向新宇宙。

第一回合火藥味十足，張婷婷直接穿豹紋泳衣大劈腿＋鋼管舞，尺度破表。薔薔見狀毫不示弱，甩下一句經典狠話：「穿太多了啦！身材好不露要幹嘛？」立刻成為迷因瘋傳，榮登「今日最性感重話」。

決戰前夕，張婷婷更化身「金珍妮」雙馬尾，大跳《Like Jennie》，網友驚呆：「這不是 Jennie，是 Jenny 進化版！」而活動規則更添戰火──勝者可穿性感戰袍搭「性感選舉車」入場，敗者則要穿「遜感玩偶裝」騎協力車現身，讓粉絲笑翻：「這輸贏會直接穿在身上，刺激程度超越選舉！」

最終性感決戰將於 12/7日在西門紅樓登場，雙姝將展開性感掃街、舞台合體並重現經典迷因，粉絲還能上台模仿挑戰。布萊登與 FJ234 也加入助陣，預計將把西門町瞬間變成全台最火辣的颱風眼。雖互相較勁，但張婷婷仍大方稱讚薔薔是「旅遊國際女神」，欣賞她敢說敢做的魅力；薔薔則持續火力全開，兩人大戰雖辣得兇狠，卻也意外展現惺惺相惜的女王風範。

