薔薔遭誤認「柬埔寨斷腿網紅」 本尊傻眼回應了！

娛樂中心／江姿儀報導



中國20多歲網紅「Umi」在抖音坐擁數萬粉絲的網紅，沒想到日前竟被目擊到全身受傷出現在柬埔寨，憔悴流浪的模樣在網路上瘋傳。結果有網友認為「Umi」與台灣網紅薔薔（林嘉凌）長相激似，一度認錯。對此，今（10日）薔薔排片回應此事，霸氣喊出「那才不是我好不好！」，還公開自己素顏照表示「我也沒有法令紋」、「我素顏在這裡是很漂亮的喲」。





薔薔遭錯認成「柬埔寨斷腿網紅」！本尊傻眼曬「素顏照」喊：我沒有法令紋

中國網紅Umi（左）受傷流落柬埔寨街頭，台灣網友將其錯認成網紅薔薔（右）。（圖／翻攝自微博、薔薔IG）

廣告 廣告

根據中國媒體報導，中國網紅Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不明原因淪落街頭，面容蠟黃憔悴、雙腿多處瘀傷，還疑似骨折，與先前精緻模樣判若兩人。消息傳出，台灣網友將Umi誤認成網紅薔薔，對此薔薔今（10日）上片回應，無奈表示「那才不是我好不好！」。她透露，因為自己曾飛往柬埔寨拍片，略為了解當地情況，還暖心伸出援手請人搜救，甚至坦言「希望她可以早日康復好嗎」，並強調「讓大家知道那不是我。」。

薔薔遭錯認成「柬埔寨斷腿網紅」！本尊傻眼曬「素顏照」喊：我沒有法令紋

薔薔今（10日）上片回應，無奈喊「那才不是我好不好！」。（圖／翻攝自IG＠linchialing_maze）

影片中，薔薔也分享友人得知消息竟然當真，還著急傳訊息關心她，甚至表明要去救她。她傻眼直言「我嗨也不至於嗨成那樣」、「不要好的沒有我，壞的都有我」，又重申「根本不是我好嗎」，還附上自己素顏模樣「我也沒有法令紋」、「注意我的素顏的樣貌，我素顏在這裡是很漂亮的喲」。

薔薔遭錯認成「柬埔寨斷腿網紅」！本尊傻眼曬「素顏照」喊：我沒有法令紋

薔薔曬出素顏照，表示「我也沒有法令紋」、「注意我的素顏的樣貌，我素顏在這裡是很漂亮的喲」。（圖／翻攝自IG＠linchialing_maze）





原文出處：薔薔遭錯認成「柬埔寨斷腿網紅」！本尊傻眼曬「素顏照」喊：我沒有法令紋

更多民視新聞報導

孫淑媚「0濾鏡素顏」慶生 45歲「凍齡美貌」流出！

慎入／盜墓狂「公墓挖寶」遺骸帶回家 超毛畫面全公開！

薔薔出國拍片「下身小丁整件穿反」！正面卡死1條線全被拍…

