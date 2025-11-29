薔薔開槓法拉利姐比性感！全裸迎戰豹紋泳衣 狠嗆「穿太多了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台灣網路圈近日掀起「大尺度性感內戰」，「嗆辣天后」薔薔與「法拉利姐」張婷婷「仙女撕b」，同時端出最辣姿態，硬生生把社群扯成兩派：「國際性感」vs「台灣性感」，原來是短影音平台推出的舉辦週年活動。

薔薔（左圖）、張婷婷比性感。（圖／VieFor提供）

薔薔剛以千萬規格、推出歷時三年新歌〈LOVE ME OR NOT〉，把自己從夜店舞池跳到國際舞曲線，將20多年夜店人生濃縮到3分鐘，「我是在人生風暴裡，還堅持站在舞池中央的女人。」張婷婷則有多首洗腦單曲資歷，一路扛住娛樂圈風雨，以〈葛葛好大 迪迪晉升〉繼續累積火力，雖然先前她賣「黑鮑魚香腸」不斷被檢舉，跨海賣飲料也還是賠錢，磨出「性感界最硬核人生」。兩個女人本來就夠炸，結果偏偏在同一時間、同一平台、同一主題「性感POSE」正面撞擊。

廣告 廣告

張婷婷穿上豹紋泳衣，大秀劈腿與鋼管舞，薔薔看到對手這麼狠，直接丟下一句經典狠話：「穿太多了啦！身材好不露要幹嘛？」兩人原本就因節目互相較勁，被封為「演藝圈打不死的雙蟑螂」，而薔薔早就喊過想跟法拉利姐合作，沒想到第一次正式合作竟是性感互割型大戰。決戰倒數期間，張婷婷又化身雙馬尾女神，大跳 〈Like Jennie〉讓網友嚇瘋。

更多FTNN新聞網報導

李千娜曝人生遺憾！拍戲趕不及見阿嬤最後一面 哽咽：即便得罪人也該趕回去

晚安小雞被關1年7個月！薔薔赴柬埔寨探監曝現況：牢房擠50人、每天唱國歌

心靈學院爆虐死案！薔薔曾花30萬「淨化靈魂」 曝詭異課程「被逼哭、回想前世」

