薔薔驚爆《黑澀會》內幕 後台「被偷手機」是常態

薔薔控訴當年《我愛黑澀會》錄影東西遭竊是「常態」。（圖／東森綜合台提供）

《小姐不熙娣》新一集以「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」為題，邀請張軒睿、施名帥等人大揭露自己當年從臨演、光替，甚至被誤認、被換角的荒謬經歷。張軒睿自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

張軒睿曾被派翠克好友誤認成劉冠廷。（圖／東森綜合台提供）

實力派演員施名帥透露剛出道時，在電影《賽德克·巴萊》飾演被箭射中的戰士，鏡頭卻只拍到箭，甚至大學時期出演的第一部電影，維基百科雖記載是他的「第一部作品」，但他根本沒露臉，只拍到背影！派翠克也分享臨演初體驗，苦等一晚卻因忘詞遭導演當場換角，讓吳姍儒打趣問他：「那你現在拿金鐘獎有什麼話想對導演說？」派翠克則笑回：「謝謝導演的震撼教育，如果再給我一次機會，我相信我一定會努力扮演好記者這個角色。」

此外，薔薔 大聊「翻車」試鏡史，曾素顏試鏡大姐頭，賣力「發瘋式」演出，卻被劇組私下討論「像發瘋一樣」。她更爆料當年在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態」。薔薔說：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯。」讓眾人傻眼。

