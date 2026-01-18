薔薔Podcast被批「低俗」 暴氣回嗆酸民：深度X小

薔薔Podcast遭酸「沒深度、低俗」，直球回嗆酸民。（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze 臉書）

女星薔薔（林嘉凌）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道，憑藉直率敢言的性格與火辣身材累積大批粉絲，近年事業版圖持續擴張，不僅經營YouTube頻道有聲有色，還跨足主持綜藝節目，並推出Podcast節目《薔栗膠》，話題性十足。

《薔栗膠》邀請不少藝人與話題人物上節目聊天，風格直白、不修飾，不過卻遭部分網友批評內容「沒深度」、「低俗」，相關言論讓薔薔相當不滿，直接拍影片正面回嗆。薔薔直言，每個人的志向本來就不同，坦率表示：「從小就立志不讀書，我就是立志做一個非常膚淺的人」。

她更直球反問網友：「我為什麼一直要念這麼多書？每個人的志向不一樣」語氣毫不客氣。她也自爆大學是靠作弊考進去的，但只念了兩天就放棄，「因為我很早就知道我要的是什麼，一點都不想念」。

薔薔情緒高漲直言：「我為什麼要有深度，深度X小」，並強調節目名稱就已說明風格：「我的頻道就叫《薔栗膠》，薔栗膠聽起來像念書的頻道嗎」，一席話霸氣回擊，再度展現她不按牌理出牌的作風。

影片中，薔薔的父親也在一旁試圖緩頰，原本想替女兒說話，薔薔卻激動、狂背出「三字經」，讓他一度插不上話。最後薔爸語重心長安慰女兒「生氣中人計」，認為無論做得再好，都一定會有人不滿意：「聽聽就好，我們要虛心接受別人的批評」。

薔爸也向觀眾替女兒緩頰，表示薔薔說話比較衝動，「她（薔薔）講的比較衝動，你們委屈一下，讓她發洩，可能會心情好一點」。父女互動曝光後，也引發不少網友留言：「爸爸很會安慰薔薔，感受到濃濃的父愛」、「爸爸好無奈父女互動好好笑」、「薔薔不要受酸民的影響，你本來就是走隨性派的，每次看你介紹的內容都會覺得心情很放鬆，加油喔」、「薔薔反問網友自己的頻道叫薔栗膠，聽起來像有唸書的頻道嗎？這句好好笑」。

