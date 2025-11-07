薛丁格的珍珠項鍊？定情信物為餌五旬婦險遭詐

警方現場檢視包裹，只是平平無奇的紙箱，既是貴重物品也沒有相關注意提示，實在難以相信其中真有定情的珍珠項鍊。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

什麼包裹要一萬三千八？安南區某超商店長日前在民眾取貨時，敏銳察覺包裹價值與外觀明顯不符，懷疑有詐立即通報轄區警三分局海南所協助，警方獲報到場詢問欲領取包裹的邱姓婦人，才知包裹來自香港男友，進一步查詢邱婦與對方隊話記錄，揭穿假交友詐騙陷阱，及時攔下邱婦血汗錢。

五十多歲的邱姓婦人前透過網路社群軟體認識男網友「高成」，對方自稱香港人，表示希望與邱「以結婚為前提交往」，二人經多日培養感情後，日前男方突然表示已寄送一串珍珠項鍊來台給邱婦，因稅務、包裹等費用較高，叮囑邱婦領取包裹時先墊付一萬三千八的費用。

對於來自海外的愛情禮物邱婦並未察覺有異，五日下午興沖沖的跑道超商準備領取包裹，所幸超商店長察覺有異，明明包裹只是不起眼的紙箱，一刷條碼取款費用竟逾萬元，當即警覺可能是詐騙陷阱，隨即通報轄區海南所到場協助。

海南所員警廖紹佑、林棋逢到場，經詢問包裹來歷查知前情，當即懷疑男方很可能就是詐騙歹徒假冒，進一步檢視邱姓婦人與男網友對話記錄，進一步研判邱婦很可能遇上假交友陷阱，一但邱婦支付包裹費用，血汗錢就成了歹徒的囊中物，至於包裹紙箱中恐怕也未必真有珍珠項鍊。

邱婦經觀察包裹並經過一番思想鬥爭，終於決定放棄領取，並與男網友斷絕聯絡。警三分局強調，詐騙手法層出不窮，假交友、假投資、假包裹等皆為常見手段，提醒民眾提高警覺，如有疑慮應洽一六五反詐專線查證。