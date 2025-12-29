薛之謙被目擊「帶妻兒打遊戲機」！7歲兒子身高成焦點 低調顧家形象獲讚

12月29日，薛之謙與妻子高磊鑫被拍到帶著7歲兒子「小雪糕」現身上海一間電玩城，一家三口的互動畫面隨後在網路上流傳，引發不少討論。畫面中，薛之謙全程戴著口罩與棒球帽，低調陪在兒子身邊，還不時蹲下來幫忙整理孩子贏來的遊戲獎券，父子互動溫馨。

從曝光畫面可見，薛之謙身穿黑色羽絨外套搭配灰色運動褲，緊跟在兒子身旁，還幫忙提著幾個大型玩具。高磊鑫則以黑色長袖上衣搭配寬褲亮相，綁著丸子頭，整體造型簡單俐落，牽著兒子走在前方。7歲的小雪糕身高相當顯眼，約到薛之謙腰部位置，側臉輪廓與父親相似。夫妻倆陪著孩子玩遊戲、一起參與互動，畫面與一般家庭出遊無異。

廣告 廣告

相關畫面曝光後，不少網友稱讚薛之謙私下重視家庭，也提到他與高磊鑫自2017年復婚以來，感情狀態一直相對低調穩定。不過，也有聲音認為媒體在未經同意下拍攝藝人私下行程，特別是涉及未成年孩子，容易引發隱私疑慮。部分粉絲留言呼籲，希望外界將注意力放回作品本身，避免過度關注藝人家庭生活。

至於工作動態，薛之謙近期行程密集，除了將於12月31日登上江蘇衛視跨年晚會，明年1月1日也預計在廣州電音節擔任壓軸演出，並出席《音樂緣計劃》年度盛典。

延伸閱讀

鍾鎮濤為21歲愛女慶生！鍾懿「超強顏值＋學霸背景」曝光 網驚嘆：開掛人生

張柏芝18歲大兒子「穿西裝插口袋」神複製謝霆鋒！私下低調樸實，路人偶遇照曝光